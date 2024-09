Unity fjerner sin utskjelte Runtime Fee

HQ

I fjor kom spillmotorselskapet Unity opp med og avslørte en ny plan som raskt utviklet seg til en monumental mengde motreaksjoner. Den ble kalt Runtime Fee, og det var effektivt en måte å beskatte de som bruker Unity basert på antall installasjoner fra spillere som prosjektet deres mottok etter å ha overgått spesifikke milepæler. Fansen støttet ikke ideen, og utviklerne var heller ikke imponert, og noen gikk så langt som å flytte fra Unitys tjenester og i stedet utforske hva Epics Unreal Engine kan tilby i stedet.

Etter et manisk år som inkluderte avgangen til den utskjelte administrerende direktøren John Riccitiello, har Unitys nye sjef Matt Bromberg gitt ut en uttalelse for å avsløre at Runtime Fee er på vei til dronten, og at Unity vil gå tilbake til den abonnementsbaserte modellen den tidligere brukte.

Bromberg legger til følgende om avgjørelsen: "I løpet av de siste 20 årene har vi samarbeidet med strålende designere og utviklere, kunstnere og ingeniører, utgivere og plattformer, for å bygge en verden der gode spill kunne bygges av hvem som helst, for alle. Vi kalte det å "demokratisere spillutvikling", og det er fortsatt kjerneoppgaven vår i dag.

"Vi kan imidlertid ikke forfølge dette oppdraget i konflikt med kundene våre; i bunn og grunn må det være et partnerskap bygget på tillit. Jeg har vært i kontakt med mange av dere i løpet av de siste tre månedene, og jeg har hørt gang på gang at dere ønsker en sterk Unity, og at dere forstår at prisøkninger er en nødvendig del av det som gjør det mulig for oss å investere i å drive spillutviklingen fremover. Men disse økningene trenger ikke å komme i en ny og kontroversiell ny form. Vi ønsker å levere verdi til en rimelig pris på riktig måte, slik at du vil fortsette å føle deg komfortabel med å bygge opp virksomheten din på lang sikt med Unity som partner. Og vi er sikre på at hvis vi er gode partnere og leverer god programvare og gode tjenester, har vi bare så vidt skrapt i overflaten av hva vi kan gjøre sammen."

Dette betyr at utviklere fortsatt vil kunne få tilgang til Unity Personal helt gratis og til og med dra nytte av et inntektstak som er dobbelt så høyt ($ 200 000 i stedet for $ 100 000), noe som betyr at de ikke vil se avgifter før spillet deres overgår dette høyere inntektstallet. Nivåene Unity Pro og Enterprise vil imidlertid få kostnadsøkninger, med Pro som øker med 8 % og Enterprise som øker med 25 %.

Bromberg avrunder med å bemerke, "Fra dette punktet fremover er det vår intensjon å gå tilbake til en mer tradisjonell syklus for å vurdere eventuelle prisøkninger bare på årlig basis. Vi lover fortsatt at hvis vi endrer vilkårene for Editor-programvaren på en måte som påvirker deg, kan du fortsette å bruke din nåværende versjon av programvaren under de tidligere avtalte vilkårene så lenge du bruker den versjonen."

avslutter han: "Ved å oppheve Runtime Fee for spill og innføre disse prisendringene kan vi fortsette å investere i å forbedre spillutviklingen for alle, samtidig som vi blir en bedre partner."