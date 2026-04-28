Universal har sluppet en kinoplan ... og vi vet nå når vi får se Super Mario Bros. 3-filmen i 2028

HQ

Da vi gikk på kino for mindre enn en måned siden for å se The Super Mario Galaxy Movie, kunne konklusjonen ikke gjøre annet enn å sette fantasien vår i sving mens vi funderte på hvordan Nintendo og Illumination ville fortsette å bygge videre på sitt svært produktive partnerskap med det som nesten helt sikkert er en tredje Mario-film i en lang artikkel. Vel, vi har fortsatt ikke en tittel på den fremtidige filmen, men vi har nettopp fått offisiell bekreftelse på at den blir noe av, sammen med en omtrentlig utgivelsesdato å se frem til.

Universal Pictures har delt et dokument som beskriver den bekreftede lanseringsplanen for de neste fire årene (det er en liste som kan utvides, og som kun inneholder "green-lit"-prosjekter), og på listen kan vi se en veldig avslørende oppføring for en "Nintendo and Illumination-film uten tittel" den 12. april 2028. Dette gir perfekt mening, gitt at produksjonen av filmen allerede kan ha begynt, slik at de har to år på seg til å fullføre animasjonen og stemmeinnspillingen.

Så nå vet vi det: Vi trenger ikke vente så lenge på å se den neste filmen med Mario og co. på kino, og vi kan forvente å se den om omtrent to år fra nå. Hvilket spill eller hvilken karakter tror du The Super Mario Bros. Movie 3 vil være basert på?