Universet som aldri var: Første offisielle titt på Concords Secret Level episode

Det har vært mye snakk om den kommende antologiserien fra skaperne av Love, Death and Robots om videospillverdenen, Secret Level, spesielt med tanke på den tilsynelatende kvalitetsfaktureringen den vil tilby oss over en rekke franchiser når den har premiere på Prime Video 10. desember. Men den har også vært i en ganske uvanlig situasjon, med en av de ti episodene som dreier seg om Concord, Sonys største flopp i året (og historien).

Da kanselleringen av spillet ble kunngjort, trodde mange at Secret Level-episoden om Concord bare ville bli liggende i en skuff i all evighet, selv om det var røster som ropte på at de i det minste ville ha en trøstepremie for det de aldri ville få spille. Og produsentene bestemte seg for å beholde den på nettet, og nå kan vi få et første glimt av hva den har å by på, takket være et innlegg på X.

Det som er merkelig er at denne teaseren ikke har korrigert "Discover Concord"-skiltet, noe seerne bare vil gjøre én eneste gang her, før Concord vender tilbake til Abyss of Oblivion.

