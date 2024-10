Sony stenger Firewalk og Neon Koi, og kansellerer Concord for godt

HQ

Spillet er over for ConcordSony har bekreftet at Firewalk Studios er lagt ned, og at spillet ikke vil bli gjenopplivet på noen måte. Firewalk får selskap av Neon Koi, et annet Sony-eid studio som stenger permanent.

Hermen Hulst, PlayStation co-CEO, sendte en e-post til de ansatte, som senere ble publisert på deres offisielle nettside. Der bekrefter han at Concord, til tross for at de har fått en ny sjanse etter den for tidlige nedleggelsen i september i fjor, etter bare to uker i salg, har blitt kansellert for godt.

"Når det gjelder Firewalk, som kunngjort i begynnelsen av september, var visse aspekter av Concord eksepsjonelle, men andre landet ikke med nok spillere, og som et resultat tok vi spillet offline."

"Vi har brukt mye tid de siste månedene på å utforske alle alternativene våre. Etter å ha tenkt oss godt om, har vi kommet frem til at den beste veien videre er å legge ned spillet permanent og stenge studioet.Jeg vil takke alle i Firewalk for deres håndverk, kreative ånd og engasjement."

Concord er dødt, og det er også Firewalk, det talentfulle studioet bak det

Hulst fortsetter med å si hvor konkurransedyktig PvP førstepersons skytespillområdet er, og innrømmer at de ikke nådde sine mål med tittelen. Og selv om han tror på fordelene ved å "omfavne kreativ eksperimentering og utvikle ny IP", er den harde virkeligheten at prioriteten er å vokse "gjennom bærekraftig økonomi, spesielt i en utfordrende økonomisk situasjon".

"Vi vil ta lærdom fra Concord og fortsette å utvikle våre live-tjenester for å sikre fremtidig vekst på dette området."

Concords skapere Firewalk var et av de mest lovende nye teamene hos SIE, grunnlagt i 2018 av Destiny-veteranene Ryan Ellis, Tony Hsu og Elena Siegman, og senere kjøpt av Sony, med håp, nå knust, om å ha sitt helt eget Overwatch.