Unn deg selv en skikkelig kul Persona 5 Royal Panther-statue

Hvis du elsker Persona-serien like mye som oss og er spesielt svak for Persona 5 Royal, har vi en god idé til julegave til deg. Pop Up Parade tar nå forhåndsbestillinger på en statuett av Panther (Ann Takamaki), og hvis du er kjent med merket, vet du at de alltid leverer virkelig rimelige og stilige kreasjoner.

Panther ser ikke ut til å være noe unntak, og du kan sjekke henne ut nedenfor. Statuetten slippes i juli 2025 og koster 3797 yen (ca. €24/£20), og du kan forhåndsbestille den blant annet via CD Japan.