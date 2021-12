HQ

I løpet av mitt noe-og-tretti-år lange liv har jeg flyttet og skiftet både bopel, by og land en rekke ganger. Noen ganger har flyttelassene gått over halve jordkloden, mens andre ganger har flyttingen bare blitt foretatt mellom to etasjer i samme trappeoppgang. Til tross for såpass forskjellige omstendigheter er det likevel noen fellestrekk ved disse flytteprosessene. De gir deg alltid en mulighet til å rydde og vurdere hvilke ting du egentlig trenger videre i livet, de markerer alltid en eller annen form for endring i livet ditt, og de gir deg muligheten til å skape ny orden og nytt system i tingene dine når du pakker ut. Dessuten vil du etter hvert oppdage at tingene som følger deg fra flyttelass til flyttelass vil bære med seg og fortelle sin egen historie.

Et spill som Unpacking kan i utgangspunktet virke noe tørt på papiret - kan det virkelig være gøy å spille et spill som bare handler om å pakke ut av en haug med pappesker? Likevel er det faktorene som er nevnt over som gjør dette til et interessant, avslappende og et overraskende koselig spill. Hvis du er en person som opplever fred i sjelen og harmoni i sinnet av å organisere og systematisere ting, vil Unpacking oppleves som en meditativ spa-opplevelse.

Vi får aldri et navn eller et ansikt på hovedpersonen i Unpacking, men takket være kløktig bruk av ikke-verbal kommunikasjon og «show, don't tell» klarer spillet likevel å formidle historien til hovedpersonen gjennom ulike livsfaser på en måte som gjør at du føler du blir kjent med denne personen likevel. Fra det første barnerommet tar vi stegene videre ut i voksenlivet, fra studieliv til kollektiv, gjennom livets oppturer og nedturer. Det eneste skrevne ord du får servert i spillet er enkeltsetninger som blir skrevet under bilder i fotoalbumet der alle hybler, rom og leiligheter blir tatt vare på for ettertiden.

Dette er en annonse:

Det som formidler historien her er verken dialog eller tekst, men gjenstander og omgivelser. Her er det opp til deg som spiller å tolke hovedpersonens interesser og livsfase basert på tingene du pakker ut og hvordan omgivelsene ser ut. Hvilke gjenstander har blitt lagt til siden sist? Hvordan ser rommene ut sammenlignet med tidligere? Har personen fått større eller mindre plass? Hvordan er standarden? Alt dette er med på å fortelle et livslangt narrativ som gir deg all informasjonen du trenger uten bruk av ord, og denne måten å fortelle en ikke-verbal historie på er både spennende og veldig godt gjennomført. Dette er et spill som sier «vis meg det du eier, og jeg skal si deg hvem du er,» og Unpacking gjør dette på en veldig god måte.

Unpacking er kort forklart et pek-og-klikk-spill der jobben din er å pakke ut av pappesker. Ved å klikke på en pappeske tar du ut en og en gjenstand som du deretter må plassere der du mener den hører hjemme. Hvorvidt dette skal gjøres systematisk eller ikke er opp til deg, men etter hvert som plassmangel kan bli et problem vil du merke at det lønner seg å tenke strategisk når det gjelder å plassere de ulike gjenstandene. Selv om du har en viss frihet til å plassere ting der du synes det er best er det ikke alt som går. En dokost kan for eksempel ikke stå på soverommet, og plasserer du en GameCube ved siden av riskokeren på kjøkkenet vil heller ikke dette være greit. Når alt er pakket ut vil spillet markere slike feilplasserte gjenstander i rødt, og det er da opp til deg å finne ut hvor tingen skal stå. Dette kan til tider gi noen morsomme resultater, ikke minst hvis du ikke skjønner hva gjenstanden er for noe (tiden det tok meg å skjønne at gjenstanden jeg slet med å plassere var et whiteboard til kjøleskapet og ikke et tegnebrett var så lang at det er flaut å snakke om det ...).

Det som gjør Unpacking så fornøyelig å spille er ikke bare den sjarmerende grafiske stilen eller tilfredsstillelsen over å organisere et flyttelass, men detaljnivået. Det lille australske studioet Witch Beam har lagt ned mye tid og krefter i å skape en haug med gjenstander som er fargerike og kreative, og det er herlig å se pikselerte gjengivelser av ting vi kjenner fra 90- og 2000-tallet og som kanskje har gått i glemmeboken for de fleste. Ekstra moro er det å se pikselerte utgaver av spill- og filmcovere som du likevel kan kjenne igjen hvis du har et blikk for detaljer og god kunnskap om mediet. Det lille ekstra ligger derimot i lyden, for her har utviklerne gått inn for å lage et realistisk og variert lydbilde. Hvilken lyd en gjenstand lager når du setter den fra deg avhenger ikke bare av selve gjenstanden, men også hva slags flate du setter den oppå. Med tanke på hvor mange gjenstander og overflater som finnes i spillet snakker vi om minst flere hundre kombinasjoner her, noe som er imponerende for et såpass lite spill fra et knøttlite team.

Dette er en annonse:

Siden vi først er inne på lyden er det også verdt å nevne den avslappende musikken Jeff van Dyck, som tidligere har komponert musikk til spill som Total War: Shogun 2, Submerged og Alien: Isolation. Her får du servert et behagelig og tilbakelent lo-fi-lydspor som passer veldig godt til stemningen spillet forsøker å formidle. Jeg skulle likevel ønske at de ulike epokene og leilighetene hadde litt mer variert musikk å by på, for her man kun servert ett spor per bopel. Når dette sporet har blitt spilt av noen ganger blir spillet stille før det samme sporet blir skrudd på igjen. Her kunne spillet hatt godt av litt mer variasjon.

Mangelen på variasjon er nok også Unpackings store svakhet. Her er det veldig tydelig hva du får, og selv om spillet ikke er spesielt langt skulle jeg ønske det var krydret med noen flere funksjoner eller leiligheter. Dette gjør at spillet også mister litt av piffen underveis, særlig hvis man spiller det over lengre tid om gangen. Dette er uten tvil et spill som gjør seg best i mindre doser for å holde på sjarmen og underholdningsverdien. I tillegg kan spillets isometriske vinkel noen ganger gjøre ting litt utfordrende, ettersom man kun ser rommene fra én vinkel. Her skulle jeg gjerne hatt muligheten til å rotere rommet 90 grader for å få bedre oversikt over rommet og hvilke oppbevaringsmuligheter man faktisk har.

Unpacking er et spill som gir deg akkurat det du forventer å få: et spill der man pakker opp ting av esker. Det er samtidig mer enn det, da spillet også forteller en historie uten bruk av ord på en kreativ måte. Det er også noe herlig terapeutisk og beroligende å skape kosmos av kaos på denne måten, og Unpacking kan dermed varmt anbefales for den som bare vil ha en chill spillopplevelse. Dessuten er spillet i skrivende stund tilgjengelig på Xbox Game Pass, så dersom man har det koster det deg ingenting (ekstra) å sjekke det ut.

Dette er en annonse: