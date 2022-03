Unpacking snart klart for PlayStation

HQ

Selv om et indiespill får mye skryt selger det ikke nødvendigvis godt, så det var godt å høre at Unpacking hadde solgt over 100,000 eksemplarer de første ti dagene. Dette tallet vil vokse betraktelig om kort tid.

For Humble Games har gitt oss en trailer som avslører at Unpacking skal lanseres på PlayStation 4 og PlayStation 5 "snart". Selve traileren viser PC-utgaven, men de av dere som av en eller annen grunn ikke har hørt om det som ble årets spill for mange i fjor får uansett se hva det går ut på.