Du ser på Annonser

Helt siden jeg var en liten gutt har jeg vært svært glad i tog og lokomotiver. Det begynte med å se timesvis med Lokomotivet Thomas, men selv i voksen alder er synet av et damplokomotiv som dundrer forbi noe som gir meg ro i sjelen og et smil om munnen. I spillverdenen er Minecraft et av de spillene som gir mange den samme følelsen. Det å innhente ressurser og bygge diverse konstruksjoner med avslappende musikk og en meget enkel grafikk-stil gjør det enkelt å slappe av til de sene nattetimer foran skjermen. Unrailed, det første spillet fra utvikler Indoor Astronaut, prøver å kombinere lokomotiver og Minecraft. Spørsmålet er om dette blir det beste fra to verdener eller om det er to gode ting som er best hver for seg? For å finne ut av det må vi vifte det grønne flagget og sette avgårde fra perrongen!

...jeg beklager hvis lokomotiv-språket blir uforståelig for dere utenforstående.

Første gang jeg startet Unrailed ble jeg ganske forvirret. Spillet kaster deg fort inn i noen litt vel kompliserte menyer, med flere valg man ikke helt skjønner hva betyr. En kort opplæringsdel gir deg noen få knep, men er over så fort at du er ganske sikker på at det var noe du egentlig ikke skjønte. Heldigvis er dette et spill som er lett å lære mens man spiller så lenge man får noen få pekepinner. Etter noen minutter grubling og testing ble de fleste menyene forståelige, og etter hvert ble også spillets gang mulig å skjønne.

Hensikten i Unrailed er rett og slett å innhente ressurser for å bygge skinner foran et lokomotiv som beveger seg fremover. På veien møter man utfordringer som vann man må bygger broer over, skoger man må komme seg igjennom og fjell. Noen av fjellene kan man komme seg igjennom med hakke, andre ikke. På laget har man enten andre spillere, online eller lokalt, eller datastyrte spillere som utfører oppgaver, men kun de oppgavene man ber dem om. Disse datastyrte spillerne er noe som er litt plagsomt å passe på i starten, men det blir raskt muskelminne. I kombinasjonen med det piksel-inspirerte grafiske uttrykket og den beroligende musikken ble dette fort en avslappende spill-opplevelse med noen få stressende øyeblikk om jeg ikke var rask nok på plass med skinnene foran lokomotivet.

Denne spillopplevelsen er noe jeg personlig synes er artig, men den er ikke så veldig dyp. Jeg tror nok ikke dette er noe heidundrendes partyspill, men det passer bra for en avslappende spillrunde. Det skal også sies at hvis du ikke liker grunn-mekanikken så er nok ikke de forskjellige modusene noe som hjelper opplevelsen. Man kan velge flere forskjellige moduser som endeløs, sandboks og andre, men ingen av dem endrer drastisk på grunn-konseptet. Liker du å bygge digital togbane er dette noe for deg. Hvis ikke det høres spennende ut vil nok ikke Unrailed vinne deg over. Spillet klarer å kombinere delene meget bra, men det gjør ikke noe stort utenfor det grunnleggende.