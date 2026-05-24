Rocket League

Unreal Engine 6 offisielt avslørt med Rocket League showcase

RLCS 2026: Paris Major bekrefter at en av spillverdenens største live-service-titler er på vei mot et massivt teknisk sprang.

Epic og Psyonix har nå offisielt avduket Unreal Engine 6 med stor fanfare, noe som markerer det neste store steget for Rocket League og en betydelig oppgradering.

Kunngjøringen ble gjort under RLCS 2026: Paris Major og beskrevet som "en ny æra." Ingen spesifikke tekniske detaljer ble imidlertid nevnt, men de korte klippene som ble vist, ga likevel et hint om hva som kommer.

Det har lenge gått rykter om at Rocket League skulle gå over til en ny versjon av Unreal Engine. Mange hadde nok forventet en overgang til UE5, men i stedet tar de et stort sprang til neste generasjon.

Nøyaktig hva den nye versjonen av Rocket League vil innebære av innhold er fortsatt uklart. Det er ennå ikke klart om det dreier seg om et helt nytt spill, en større oppdatering eller en teknisk overhaling av den eksisterende versjonen.

Utgivelsesdato? Nei, ikke noe slikt ennå, men nå vet vi i hvert fall at Unreal Engine 6 er på vei. Sjekk ut klippet nedenfor.

