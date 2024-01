HQ

Etter forrige ukes rykte har Sony bekreftet at 2015s Until Dawn skal komme til PlayStation 5 og PC senere i år.

Her snakker vi ikke om en enkel port, for utviklerne i Ballistic Moon lover mer enn bedre grafikk, lyd og nyinnspilt musikk. Until Dawn på PS5 og PC vil også inneholde noen nye områder og samleobjekter som vil utnytte det nye tredjepersonskameraet enda mer enn områdene fra originalen. Vi skal få se og høre mye mer om dette om noen måneder.