Until Dawn-trailer avslører utgivelsesdato og sammenligner den gamle versjonen med de nye

PlayStation startet 2024 med å bekrefte at Supermassive Games' Until Dawn kommer til PC og PS5 med forbedret grafikk og en håndfull nye ting en gang i år. De fleste av oss mistenkte når disse nye versjonene vil komme, og nå vet vi at det er sant.

Dagens trailer sammenligner ikke bare PS4-versjonen av Until Dawn med de for PC og PS5. Den bekrefter også at det ombygde spillet vil lanseres 4. oktober. Videoen nedenfor får de visuelle oppgraderingene til å se ganske betydelige ut, ettersom Unreal Engine 5-versjonen har langt bedre farger, høyere oppløsning og jevnere animasjoner, så det kan være verdt å spille igjen (eller for første gang) denne kommende Halloween.