Mens PlayStation 4-eiere fortsatt venter på å få spille Untitled Goose Game her til lands har ikke dette stoppet årets indiespill fra å passere en meget imponerende milepæl.

Cabel Sasser, som jobber for utgiverstudioet Panic, kan nemlig avsløre at over en million eksemplarer av Untitled Goose Game har blitt solgt. Ekstremt imponerende for et lite prosjekt som kom ut for litt over tre måneder siden.