Årets indie (Årets spill 2019)

Et spill trenger ikke ha et team på flere hundre mennesker, et budsjett på flere hundre millioner eller et PR-team med flere medlemmer enn innbyggere i Vatikanstaten. Noen ganger dukker det opp noen spillperler som er utviklet av bare noen håndfull mennesker, eller til og med bare av én person. Takket være digital distribusjon har markedet for disse indiespillene bare vokst de siste årene, og noen av årets beste spillopplevelser får man nettopp fra slike uavhengige aktører.

Dersom du er lysten på et indiespill på tampen av året, er dette de fem som har skilt seg mest ut i positiv retning i år:

Michael skriver:

Sayonara Wild Hearts beviser hvor mye en opplevelse kan styrkes av god samkjøring mellom estetikk og gameplay. Ved å presentere seg selv som en slags psykedelisk musikkvideo gir det utviklerne muligheten til å presentere det de vil av spillbare opplevelser. Blant annet kan man fly, fekte, løpe, stå på skateboard og kjøre motorsykler gjennom banene til lyden av meget fengende elektronisk musikk. Sayonara Wild Hearts er en av årets mest unike spillopplevelser, og må virkelig prøves for å forstås.

Tommy skriver:

Det har vært tørt på Castlevania-fronten etter at Koji Igarashi forlot Konami-skuta i 2014, men heldigvis ser det ikke ut til at han har tenkt til å slutte å lage Castlevania-spill med det aller første!

Etter en særdeles suksessrik Kickstarter-kampanje kunne Koji og teamet hans begynne på et "nytt" Symphony of the Night. Vi fikk luftboller og ventesuppe i form av 8-bit-spillet Bloodstained: Curse of the Moon i fjor, med en ny vri på Castlevania III. Det var en gledelig affære, men i juni kunne endelig det store metroidvania-verket Ritual of the Night treffe butikkhyllene.

Dette er en virkelig innertier for de av oss som liker å utforske store slott og banke opp vemmelige monstre mens fantastisk musikk signert Michiru Yamane dundrer ut fra høyttalerne. Med et brillefint system som ligner mistenkelig mye på sjelesystemet fra GBA-perlen Castlevania: Aria of Sorrow er det lite å klage på her.

Til tross for noen hikk i Switch-versjonen, leverer Ritual of the Night så bra at det nesten føles feil å kategorisere det som indie. Faktisk vil jeg dra det så langt at jeg vil påstå at Bloodstained er mer Castlevania enn Castlevania. Slå den, du!

Peter skriver:

Advance Wars-serien har ligget i dvale over lengre tid, kanskje mye på grunn av suksessen til Fire Emblem-serien, som faktisk er utviklet av samme studio. Da er det fint at indie-studioer er villige til å utvikle etterligninger. Wargroove er et såpass godt stykke arbeid at kløen etter et nytt Advance Wars-spill har gitt seg. Her får vi helt sinnsykt nydelig pikselgrafikk og et spill som faktisk får lov til å kalle seg en verdig åndelig oppfølger til Advance Wars. Her spares det ikke på kruttet til tross for at det er indie. Vi har en fullspekket kampanje, arkademodus, map-editor, online flerspiller og lokal flerspiller. Dette er med andre ord en fullstappet pakke. Og pakken er av ypperste kvalitet. Hvem sier man trenger et team på 200 mann for å lage et mesterverk?

2. plass: Baba is You

Ingar skriver:

Baba is you. Rock is push. Wall is stop. Flag is win. Game is puzzle. Puzzle is hard. Game is fun. Puzzle is unique. Baba is fun. Game is win.

Med noen enkle setninger som definerer reglene for hvert brett, skal du i Baba is You styre den lille hvite skapningen Baba gjennom flerfoldige tøffe gåter. Det unike er at blokkene som utgjør reglene kan flyttes på, og dette gjør at man kan endre på spillereglene. Dermed kan man fort endre en regel som "Wall is stop", som i utgangspunktet betyr at du ikke kan gå gjennom vegger, til "Wall is win", som fører til at du vinner brettet dersom du tar på en vegg.

Baba is You er et særdeles unikt, kreativt og morsomt indiespill, og ikke minst føler du det skikkelig smart hver gang du endelig løser en gåte etter lang tenketid. Det er rett og slett få andre gåteløsningsspill som kommer i nærheten av samme formel, og spillet fremstår som utrolig originalt i sin tilsynelatende enkelhet (det er slettes ikke enkelt). Spillet vant førsteplassen på Nordic Game Jam i 2017, og det er lett å skjønne hvorfor. At det hele er utviklet av én mann, finske Arvi Teikari (også kjent som Hempuli) gjør ikke spillet mindre imponerende, og mannen skal dessuten ha ros for å donere 10% av inntektene fra spillet til forskning. Med Baba is You på Switch er flyturen over før du aner det (tro meg, jeg snakker av erfaring).

Eirik skriver:

Honk. Honkeityhonk og selvsagt honkyhonk. Ferdig snakka.

Men seriøst. House House sitt andre spill er kanskje ikke det mest banebrytende teknisk, gameplaymessig eller innovativt, men det er sannelig bevis på at det enkle ofte er det beste. Her er det de små detaljene som sitter som et skudd, og med enkelt gameplay kunne hele redaksjonen lett hoppe inn. Dermed blir det selvsagt også lett å få mange stemmer. Ikke at gåsen er en ufortjent vinner. Friheten og valgmulighetene er overraskende store med tanke på ferdighetene tilgjengelige, mens de hysteriske animasjonene og lydene bare er toppen av den sjarmerende kransekaken som er årets indiespill.