Det legendariske 80-tallet er tiåret som nekter å bli historie. Så mye populærkultur hadde sin opprinnelse der og da at vi selv i dag konsumerer etterfølgere (oppfølgere, reboots og liknende) til denne arven i nesten sjokkerende grad. Derfor er det selvsagt heller ikke overraskende at det også finnes serier, filmer og spill som spesifikt er satt til 80-tallet.

Det fremste eksemplet på dette er nok Stranger Things, der en gruppe barn/tenåringer befinner seg midt i noe som voksne ikke forstår, et veldig populært konsept fra denne epoken. Og det er i nesten akkurat denne settingen vi finner eventyret Unusual Findings også. Så det er et pek/klikk-spill vi snakker om, hvor en trio av gutter innser at romvesener finnes på jorden og at det ser ut til å være en slags konspirasjon på gang. Men voksenverdenen forstår ikke dette og de bestemmer seg for å ta saken i egne hender.

For de som har spilt SCUMM-spillene (eldre Monkey Island, for eksempel) blir du nok raskt varm i trøya, selv om oppsettet er mer strømlinjeformet her. I stedet for å ha tonnevis av knapper og alternativer, kan du bruke elementer, se på dem og snakke med folk. I tillegg til dette har du også en bag med gjenstandene dine som du så kan kombinere med andre ting eller se nærmere på dem.

Pek/klikk-eventyrspill på konsoller er noe jeg har litt blandede følelser for da opplegget med å styre musepekeren med en analog stikke ikke er helt jevnt. Det enkle oppsettet med tre valg og en bag jeg åpner med et enkelt klikk på Y-knappen gjør det imidlertid jevnt. Hvor jeg også kan bla gjennom gjenstandene mine med LB og RB. I tillegg er det mulighet for å trykke opp på styrekorset for å se hva som er tilgjengelig å klikke på i dine umiddelbare omgivelser. Alt i alt gjør dette Unusual Findings til et av de mest intuitive konsolleventyrspillene jeg har spilt så langt.

Eventyret dreier seg som sagt om tre tenåringsgutter som befinner seg midt i en romvesenkonspirasjon. Utviklerne ser ut til å siktet på en litt The Goonies/The Lost Boys-følelse, så det føles passende at de oppdager den potensielle invasjonen i et forsøk på å dekode kabel-TV for å se porno.

De tre tenåringene er skapt slik at vi kan kjenne oss litt igjen i deres kollektive bevissthet, og de liker dataspill, TV-serier og tegneserier. Alt de liker er basert på virkelige ting, så du vil komme over hyllester til alt fra Star Wars til TV-serien V samt DC og Marvel. Selv dialogen inneholder kjente linjer som viser at utviklerne faktisk brenner for populærkultur og har et solid grep om historien deres.

Samtidig gjør dette at jeg ikke helt vet hvilket bein Unusual Findings vil stå på. Er det en spennende historie på linje med Stranger Things? I så fall synes jeg egentlig ikke det er spennende nok. Er det kanskje heller et humoristisk eventyrspill i samme ånd som Monkey Island? Da synes jeg egentlig ikke det er humoristisk nok. Det jeg får i stedet er et støyende og litt langsomt eventyr som hele tiden føles akkurat engasjerende nok til at jeg får lyst til å fortsette å spille, men som aldri virkelig får meg til å elske det.

Unusual Findings er et veldig klassisk eventyrspill som foregår på forskjellige steder i en verden, hvor jeg velger hvor jeg vil gå videre på et verdenskart. I hvert område er det noe som kan plukkes opp og noe som jeg bare kan løse ved å bære de riktige gjenstandene. I tillegg har hvert område en karakter, ofte velskrevet og underholdende å snakke med, fra den mildt sagt eksentriske (og spillelskende) halvgangsteren Bull til guttenes familier. alle som kjenner sjangeren vil ikke ha noen problemer i det hele tatt med layout og utfordring.

Presentasjonen er også førsteklasses tvers igjennom. Å kunne besøke en VHS-sjappe igjen, klatre opp i trehytter, cruise rundt på sykler dekorert med røde vimpler, henge i arkader og leve i en verden som ikke føles overbeskyttende - er rett og slett hyggelig. Til og med musikken føles dels som en hyllest til 80-tallet, men også dels som en hyllest til spillmusikken fra fortiden. Kombinert med en klassisk pikselstil som fans av eventyrspill vil sette pris på, er dette en ekte nostalgifest.