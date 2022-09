Jeg elsker trial-spill, hvor du sykler på sprettende triksemotorsykler og nailer det ene usannsynlie megahoppet etter det andre. Eller ja, vent. Jeg pleide å elske trials-spill (både enklere mobilspill, webvarianter samt Red Lynx sin ultrapopulære Trials-spillserie), men jeg ble lei etter Trials Rising og har ikke gjort triks på noen motorsykkel, uansett plattform (og spesielt ikke i det virkelige liv) siden. Til tross for dette ble jeg fascinert da jeg så at Plug In Digital nå har sluppet løs iPhone-tittelen Urban Trial Pocket, som koster 55 kroner.

Urban Trial Pocket er som en herlig blanding av Trials Evolution, Joe Danger og Tony Hawk's Pro Skater, og det er ganske bra, skal jeg si deg. Det handler om å styre den lille minimotorsykkelen mot hopp i forskjellige størrelser og sprette over kanten av hoppet og under selve flyturen utføre så mange høytflygende, akrobatiske triks du kan. Det handler om å spinne (180°-1080°), slippe styret, legge seg på salen, gjøre back flips, forward flips, spin flips, doble spin-forward flips mens man slipper styret og alt det der. Dette mens du må passe på at sykkelen din ikke lander på feil hjul. Fysikksystemet dette spillet er bygget på er veldig godt balansert og tilbyr strålende spillbarhet og utmerket spillkontroll, dette til tross for at berøringssystemet gjør Urban Trial Pocket vanskeligere enn det egentlig er. Jeg spilte i omtrent 20 minutter før jeg byttet til Steelseries Nimbus+ for å unngå krampe i alle fingrene, og det var først da jeg klarte å lure meg gjennom de første virkelige utfordringene.

Akselerasjon og hopping gjøres via egne knapper, og akkurat som i Tony Hawk-spillene må du trykke på hoppknappen i nøyaktig riktig øyeblikk, samme millisekund som sykkelen forlater kanten av hoppet du kjører inn på. Det er da en slags skyveknapp for å balansere sykkelen i luften, tre trikseknapper du kan tilpasse dine egne triks til senere i spillet, en bremseknapp og en knapp for å spille. Problemet for meg er at de sitter så nær hverandre i berøringskontrollene at før jeg gravde frem Nimbus+-en min, trykket jeg ufrivillig på alle samtidig omtrent. Som å prøve å manøvrere en kalkulator med en klase bananer.

Urban Trial Pocket koster 55 kroner og til tross for dette er hele spillet låst fra start, og det plager meg en del. Jeg forstår greia med å bygge utfordringer og belønninger ved å låse opp hver minste ting etter at hver lille ting er fullført, men dette føles gammeldags og irriterende etter min mening og er noe vi bør hoppe over i dag, i alle spill, for alltid. Jeg har bannet ganske mye mens jeg har prøvd å skrape sammen 600 000 poeng på 90 sekunder for å nå neste nivå/utfordring, men joda, Trials-spillene var også utfordrende og hadde låste deler de og, så kanskje du kan si at det hører hjemme i denne undersjangeren/spilltypen.

Dette er en annonse:

Grafikken er nedskalert, det merkes, da det blir litt uskarpt på min iPhone 13 Pro Max og på min OnePlus 10T, men Urban Trial Pocket er i bunn og grunn et fint spill. Designet er fantastisk sjarmerende og alt fra typografien til de forskjellige miljøene, syklene og kostymene du kan kle figuren din i - føles godt satt sammen og morsomt designet. Dette er et underholdende spill med mye utfordring, nydelige spillkontroller og flott fysikk, og jeg ser frem til mange lange timer med Urban Trial Pocket i fremtiden. Hadde det ikke vært for at utviklerne låste 99% av spillet fra starten, ville jeg gitt en åtter.