US Box Office: Argylle sliter med å fenge publikum med en debut på 6,5 millioner dollar.

Argylle ser ut til å bli en av årets første kinobomber. Spionactionkomedien spilte bare inn 6,5 millioner dollar på 3 605 kinoer på åpningsdagen i USA, noe som er spesielt skuffende med tanke på skuespillerensemblet og budsjettet på 200 millioner dollar.

En av grunnene til at Apples storfilm kan ha det vanskelig, er kritikernes oppslutning. I skrivende stund har Argylle en score på 6/10 på IMDb og en rating på 34 % på Rotten Tomatoes.

Blant filmens stjernespekkede skuespillere finner vi Bryce Dallas Howard, Sam Rockwell, Bryan Cranston, Catherine O'Hara, Henry Cavill, Sofia Boutella, Dua Lipa, Ariana DeBose, John Cena og Samuel L. Jackson.

Ellers på kinotoppen denne uken ligger The Beekeeper, Wonka, Mean Girls, Anyone but You og Migration an til å bli topp fem, med en omsetning på rundt 4 millioner dollar.

Takk, Variety.