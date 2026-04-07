USAs beste spiss Patrick Agyemang er ute av VM etter skade i derbykamp

Den 25 år gamle spissen Patrick Agyemang fra USA er ute av VM etter å ha pådratt seg en akillesseneskade. Klubben hans, Derby County fra Championship, Englands nest øverste liga, bekreftet det tirsdag.

Agyemang ble båret ut av kampen mandag, som endte med en 2-0-seier mot Stoke City. Skaden ble bekreftet i dag. "Klubben vil gi Patrick det høyeste nivået av medisinsk behandling og rehabilitering gjennom hele rekonvalesensen. Som et resultat av denne skaden vil Patrick dessverre gå glipp av sommerens FIFA World Cup. På dette stadiet vil det være feil å sette en tidslinje for når han vil bli frisk."

Agyemang har scoret seks mål på 14 landskamper siden debuten i fjor, inkludert ett under vennskapskampene i forrige måned. Begge kampene endte med knusende nederlag mot Belgia (5-2) og Portugal (2-0), noe som tegner et dystert bilde for USAs fotballag ledet av Mauricio Pochettino, som har frem til 30. mai på å ta ut VM-troppen som skal møte Paraguay, Australia og Tyrkia i gruppe D.

I fjor kåret ESPN Agyemang til den tredje beste midtstopperen i USA, bak Folarin Balogun og Ricardo Pepi. Agyemang kom fra Charlotte FC og er nå toppscorer i Derby County med ti mål, der laget ligger på åttendeplass i Championship.