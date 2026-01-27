USAs immigrasjonspoliti ICE skal hjelpe til med sikkerheten under vinter-OL i Italia

HQ

Det amerikanske immigrasjonspolitiets ICE-agenter vil bistå i USAs sikkerhetsoperasjoner under vinter-OL, som arrangeres fra 6. til 22. februar i Milano og Cortina d'Ampezzo i Italia.

ICE vil ikke "gjennomføre immigrasjonshåndhevelsesoperasjoner i utlandet", ifølge det amerikanske immigrasjonspolitiet til AFP, og rapportert av finske YLE.

"ICEs Homeland Security Investigations Division vil støtte det amerikanske utenriksdepartementets diplomatiske sikkerhetstjeneste og vertsnasjonen i å etterforske og redusere risikoen som transnasjonale kriminelle organisasjoner utgjør under OL."

Som forventet har dette skapt mye diskusjon i Italia etter at to sivile ble drept under en immigrasjonskontroll i Minneapolis i Minnesota.

USAs visepresident J.D. Vance og utenriksminister Marco Rubio er til stede under åpningsseremonien til OL i Milano den 6. februar 2026.