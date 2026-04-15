Usyk forsvarer beslutningen om å møte kickbokseren Rico Verhoeven med begrenset bokseerfaring

Oleksandr Usyk skal neste måned bokse om tungvektsbeltet i World Boxing Council (WBC) mot den 37 år gamle nederlandske kickbokseren Rico Verhoeven, i en kamp som vil finne sted i Egypt, ved siden av pyramidene i Giza, den 23. mai. En veldig attraktiv setting for en kamp som har gitt ham mye kritikk for å ha valgt en kickbokser uten mye bokseerfaring.

Det blir Usyks første kamp siden han slo Daniel Dubois på Wembley Stadium i juli i fjor. 39-åringen er fortsatt ubeseiret etter 24 seire, og han møter en erfaren kickbokser, men en som kun har gått én profesjonell boksekamp i karrieren, tilbake i 2014 (vunnet på KO), utover sparring med Tyson Fury. Kampen har blitt kalt "en gigantisk mismatch" av boksespesialisten Kal Sajad fra BBC, men Fury forsvarer sin rett til å bokse på egne premisser.

På en pressekonferanse i London tirsdag minnet Usyk alle om at Verhoeven er en trussel (via Reuters). "Mange sier hvorfor du velger dette og ikke en bokser. Rico er en flott fyr, det er en farlig fyr. En gang vil jeg gjøre det jeg vil, ikke det jeg trenger. Ofte gjør jeg det andre trenger. Du må bokse mot denne personen, eller denne eller denne. Jeg sier ok. Nå gjør jeg det jeg vil."

Verhoeven stoler på at den store størrelsesforskjellen vil hjelpe ham i kampen. "Når jeg lander mitt beste slag på ham, vil han selvfølgelig gå i bakken, for det er som en vektforskjell på 20 kilo". Verhoeven veier 120 kg, 265 pund, og Usyk veier 104 kg, 230 pund. "Han er som en oppbygd cruiservekt. Jeg er en naturlig født tungvekter, så det er en stor forskjell."