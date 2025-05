Utover Vice City: fem nye steder avslørt i GTA VI

HQ

Uten forvarsel har Rockstar Games sluppet den andre traileren for Grand Theft Auto VIGTA VI, som lanseres 26. mai 2026 på PS5 og Xbox Series X/S. Men denne gangen, i motsetning til den første traileren (som ble sluppet for halvannet år siden!), har Rockstar også lansert en ny nettside med tonnevis, og da mener vi tonnevis av nye skjermbilder og detaljer.

Ingen spilldetaljer så langt, men mye informasjon om de nye karakterene, inkludert hovedpersonene Jason og Lucía, og også sidekarakterer som narkolangeren Brian Heder, bankraneren Raúl Bautista, eller influencerne Real Dimez. Og vi har også mye informasjon om nye steder, utover det åpenbare, Vice City.

I likhet med GTA V vil den faktiske byen bare være en (ikke liten) del av kartet, som vil inneholde mange naturområder å utforske i staten Leonida, Rockstars versjon av Florida. De mest eksotiske og vakre stedene, som øygruppen Leonida Keys, fylt med yachtfester og marint liv (du kan til og med ta et dykk), eller skogen i Mount Kalaga nasjonalpark, vil stå i sterk kontrast til den nedslitte Port Gellhorn (et forlatt feriested) eller Ambrosia, langt fra kysten, med fabrikker som skitner til himmelen og sykkelgjenger som hersker på de tomme veiene.

Og selve byen, Vice, som erstatter Miami, vil bli gjenbesøkt fra GTA Vice City fra 2003, et spill som fant sted på 1980-tallet. Denne gangen utspiller det seg i nåtid, og ifølge Rockstar er det "fortsatt USAs hovedstad for sol og moro".

GTA VI-kart: alle steder bekreftet av Rockstar

Vice City

Amerikas glamour, kjas og grådighet fanget i én og samme by. Hvert nabolag har noe å by på, fra de pastellfargede art deco-hotellene og den knallhvite sanden på Ocean Beach, til de travle panaderíasene i Little Cuba og smuglermerkene på loppemarkedet Tisha-Wocka, og ut til VC Port, verdens hovedstad for cruiseskip.

Leonida Keys

Livet i denne tropiske øygruppen er ikke prangende, men det er enkelt. Slå deg ned i en solstol, men pass på - du befinner deg rett utenfor døren til noen av de vakreste og farligste farvannene i hele Amerika.

Grassrivers

Du vet aldri hva som skjuler seg under overflaten i dette urhavet. Alligatorene er kanskje den mest kjente attraksjonen, men det finnes langt mer dødelige rovdyr og merkelige oppdagelser blant mangrovene.

Port Gellhorn

Billige moteller, nedlagte attraksjoner og tomme kjøpesentre får ikke turistene tilbake, men det finnes en ny økonomi på dette en gang så populære feriestedet. Den drives av maltsprit, smertestillende og energidrikker fra truckstops. Hopp på en crossykkel og hold godt fast i lommeboken.

Ambrosia

I hjertet av Leonida hersker fortsatt amerikansk industri og gammeldagse verdier - koste hva det koste vil. Sukkerraffineriet Allied Crystal sørger for arbeidsplassene, mens den lokale MC-gjengen sørger for nesten alt annet.

Kalaga-fjellet

Mount Kalaga er et nasjonalt landemerke ved delstatens nordgrense, og byr på førsteklasses jakt, fiske og terrengløyper. I de frodige skogene rundt lever mystiske bondeknøler og paranoide radikalere langt fra myndighetenes nysgjerrige blikk.

Gleder du deg til GTA VI? Spillet lanseres 26. mai 2026 på PS5 og Xbox Series X.