Utsettes The Last of Us Remake eller God of War: Ragnarök til 2023?

Forrige april bestemte Jason Schreier fra Bloomberg seg for å avsløre at Sony og PlayStation Studios hadde takket nei til Days Gone 2, og fortalte i samme slengen at Naughty Dog laget en remake av The Last of Us. Da skrev jeg at planen var å ha denne klar en gang i år. Etter hvert har det blitt usikkerhet rundt dette. Grunnen er bare ikke hva de fleste sikkert tror.

For en av grunnene til at The Last of Us Remake hadde en planlagt lansering i år var at Sony ønsket å ta full nytte at The Last of Us-serien som HBO også vil sende i høst. "Problemet" er bare at PlayStation Studios frykter en litt for tettpakket spillhøst, ifølge fem av mine trofaste og pålitelige kilder hos både dem og andre studioer som vet slikt.

Akkurat nå ser det nemlig ut som om både God of War: Ragnarök, Ghostwire Tokyo, Call of Duty: Modern Warfare II og et par andre uannonserte spill PlayStation Studios har lagt en god del penger i også vil slippes i andre halvdel av 2022, så Sony frykter at disse vil ødelegge for hverandre om de kommer for tett i høst. Diskusjonene om å flytte God of War: Ragnarök eller The Last of Us Remake til 2023 selv om begge to sin utvikling tyder på at de skal kunne være klare i høst har derfor startet som smått. På toppen av det hele er det mulig at PlayStation VR2 lanseres i høst om produksjonen og utviklingen av PSVR2-spill ikke hindres altfor mye av pandemien. Sony viste jo i 2020 at de ikke er redde for å lansere to av sine egne spill tett på hverandre da The Last of Us: Part II kom den 19. juni og Ghost of Tsushima den 17. juli, men Sony tror visstnok at årets potensielle kollisjon vil kunne få verre konsekvenser. Da ville det jo vært greit å gi en eller begge av disse potensielle storselgerne rom for seg selv, så spørsmålet mitt er: Hvilket spill tror du det er smartest eller best å utsette til 2023?