Utvidet trailer viser Banishers: Ghosts of New Eden's overnaturlige gameplay.

Som en del av et showcase dedikert til to av Focus Entertainment s største titler som kommer i fremtiden, har vi nå fått en utvidet titt på gameplay for Banishers: Ghosts of New Eden. Det overnaturlige actioneventyret, som minner om God of War i utformingen, kommer til PC og dagens konsoller 7. november 2023, og med det i bakhodet understreker denne nye spillsekvensen nøyaktig hvorfor du bør glede deg til det kommende prosjektet.

I den lange traileren får vi se de to hovedpersonene Red mac Raith og Antea Duarte nå New Eden og forsøke å bruke Raiths kraftige arsenal og Anteas spektrale ferdigheter til å fjerne overnaturlige trusler fra den omkringliggende villmarken. Ta en titt på gameplayet nedenfor.

I tillegg til dette har det blitt lansert en samlerutgave av spillet, kalt Visuel Red Echoes edition, som inneholder en kopi av spillet, en 80-siders bok og et blekkskriftsett, i tillegg til noen ekstra godbiter som en Steelbook og litt DLC i spillet for å endre utseendet til Red.

Kommer du til å spille Banishers: Ghosts of New Eden når det lanseres i november?