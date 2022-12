Utvikler: Forspoken hadde ikke vært mulig på PlayStation 4

HQ

Som vi skrev i får siste forhåndstitt er Forspoken visuelt vakkert, men det er ikke akkurat et grafisk fyrverkeri. Utvikleren Luminous Productions tror imidlertid ikke at spillet ville vært mulig på PlayStation 4 til tross for dette.

I et intervju med VG247 sier regissør Takeshi Aramaki at det ville bli for mange tekniske begrensninger med en versjon for Sonys forrige konsoll:

"Fra de tidlige stadiene av utviklingen har vi alltid tenkt på å gjøre noe som bare kunne gjøres på PS5. Å få full kraft var noe vi har siktet mot siden dag én. Så jeg tror ikke det ville være mulig å ha Forspoken på PS4 i det hele tatt, når det gjelder motor eller grafikk, eller noe som helst vi gjør med gameplay."

Du kan se elleve minutter fra spillet nedenfor.