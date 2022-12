Forspoken leverer med magien sin, men er ikke spesielt imponerende ellers

HQ

Vi har fulgt og dekket Luminous Productions sitt debutspill, Forspoken ganske mye. I løpet av året, etter den første forsinkelsen og deretter den andre, har vi deltatt på et par forhåndsvisninger og har hatt flere muligheter til å snakke med utviklingsteamet for å lære mer om dette etterlengtede prosjektet. Nå som vi befinner oss rundt en måned før spillet offisielt kommer til PC og PlayStation 5, har jeg fått muligheten til å sjekke det ut en siste gang som en del av et ganske omfattende forhåndsvisningsevent der jeg fikk spille fire av spillets fem første kapitler.

Jeg har med andre ord hatt muligheten til å få et ganske godt innblikk i hvordan historien nøstes opp og formidles, og jeg har også virkelig kunnet sette kamp- og bevegelsessystemet på prøve mens jeg utforsket store deler av Athia og fullførte sideoppdrag.

Vi starter med fortellingen og historien, og jeg sitter med ganske blandede følelser her. På den ene siden er den vidstrakte fantasyfortellingen fullpaket med nok vendinger og interessante utviklinger til at den kan engasjere, men på den annen side forteller den historien sin på en ganske nedslående måte, med tonnevis av filmsekvenser og øyeblikk som ikke kan hoppes over, som heller ikke gjør mye for å trekke inn spilleren.

Selv om fortellingen er en sentral del, er det klart at det virkelige trekkplasteret til Forspoken er det magibaserte kampsystemet og den flytende parkouren. Og selv om det kan være litt klønete til tider, er det generelt mye moro, og håndtert på en slik måte at det gir spilleren mange alternativer samtidig som det føles utrolig kult. Å kaste seg utfor klipper og bare sømløst hoppe, sprette og løpe i et raskt tempo gjennom denne vidstrakte verdenen ble ikke kjedelig i løpet av de fire timene mine med spillet, alt mens jeg brukte en kombinasjon av de hundre trylleformlene mot det brede utvalget av fiender. Det får deg til å føle deg som en atletisk Doctor Strange og er et veldig unikt og interessant premiss. Alt dette forutsetter imidlertid at du spiller med 60 fps i Performance Mode (på PS5), for når du velger å prioritere oppløsning og grafikk via de to andre modusene, begynner spillet å føles veldig tregt og mister mye av glansen.

Magien håndteres også på en slik måte at du enkelt kan bytte mellom et bredt spekter av trylleformler når du måtte ønske det ved å dobbelttrykke på Quick Select-pilene (kontrollerens D-pad), og på et blunk kan du aktivt bruke et dusin, om ikke flere dusin, trylleformler om hverandre for å utføre kule komboer.

Det er tydelig at Luminous Productions har lagt ned mye krefter på å strømlinjeforme oppgradrings- og tilpasningsdelen av spillet, både når man ser på forbedring av trylleformler og Freys utstyr. Du kan bruke poeng for magiske oppgraderinger som er tjent ved å beseire fiender i Athia og ved å gå over glødende dammer av mana rundt om i verden får du ressurser som kan brukes til å låse opp nye trylleformler og forbedre eksisterende. Du kan også ta for deg diverse utfordringer for å forbedre disse ytterligere. Når det gjelder å lage og forbedre Freys utstyr, er det så enkelt som å plukke opp ressurser som er droppet fra fiender eller funnet rundt omkring i Athia, og deretter ta dem med til håndverksbenker for ganske enkelt å skaffe bedre gjenstander. Det hele er veldig greit og lett å sette seg inn i.

Kampene blir også bedre av det brede utvalget av fiender som Frey møter gjennom spillets gang. Du vil møte alt fra bjørner eller store grevlingliknende fiender, til zombifiserte mennesker, og til og med magiske skapninger som du skulle tro hadde blitt trukket rett ut av en fantasyroman. Legg til dette de utallige bossene som enten er bakt inn i fortellingen eller som du kan møte i den åpne verdenen, med sine unike mekanikker og angrep, og du får et spill hvor det virkelig er mange alternativer for å fremheve ferdighetene dine og utfordre deg selv.

Nå har jeg nevnt Athia ganske mange ganger allerede, men la meg bare legge til at dette ser ut til å være en veldig, veldig stor åpen verden. Selv om Frey har magiske parkour-evner vil det tilsynelatende ta ganske lang tid å komme seg fra den ene siden av verden til den andre. Jeg fikk ikke muligheten til å faktisk teste og time dette, men å gå fra hovedstaden til en festning holdt av Tanta Silas (en av de første store bossene) vil ta noe som likner 15 minutter hvis du reiser i luftlinje og ignorerer sideoppdrag og samleobjekter og liknende. Større er imidlertid ikke alltid bedre, og mye av Athia ser ut til å være tomt rom, som er designet med slående geografiske formasjoner i et forsøk på å holde det interessant, der en mindre del av verdenen faktisk blir tildelt steder og interessepunkter, hvor du kan finne festninger, tidsbestemte utfordringer, øde landsbyer og byer, tårn som lar deg speide nærområdet, labyrintiske sidenivåer som vanligvis huser ganske krevende motstandere, og mer. Det er ikke akkurat den mest engasjerende av åpne verdener, men parkoursystemet og kampsituasjonene du kan komme over holder ting interessant, i det minste gjorde de det i de fire timene jeg fikk oppleve av spillet.

Jeg må si at selv om dette er en "pre-release"-versjon av spillet, er vi ganske nær en endelig lansering nå, og Forspoken er ikke av de mest visuelt slående titlene på markedet akkurat. Ja, når man beveger seg ut i den åpne verdenen er det virkelig fin utsikt, flotte effekter og relativt fine karaktermodeller. Men i en by som den sentrale hovedstaden yrer det ikke akkurat av liv og små detaljer. Dette er definitivt ikke spillets sterkeste side.

Men generelt sett ser det ut til at Forspoken har nok unike og interessante funksjoner som bør kunne underholde i lang tid. Kamp- og parkoursystemet er så underholdende og har nok dybde til å gjøre opp for områdene der Forspoken mangler, og når dette er tilfelle er det definitivt noe å se frem til her.