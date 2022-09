Utviklere viser tidlige versjoner av spillene sine for å støtte Rockstar

HQ

De lekkede opptakene fra Rockstar Games som viste tidlig testing av Grand Theft Auto VI gjorde at mange ble bekymret, for det så rett og slett ikke veldig bra ut.

Man må imidlertid huske at et uferdig spill bare er et uferdig spill og mange utviklere har kommet til Rockstars forsvar ved å vise hvordan deres egne titler så ut i samme uferdige tilstand. Det hele startet med at en bruker hevdet at grafikken er "det første som er ferdig i et spill".

Paul Ehreth fra Remedy svarte med følgende:

Slik så A Plague Tale: Requiem ut i pre-alpha:

En ikonisk scene fra Uncharted 4: A Thief's End så slik ut:

Cian Maher avslører hvordan en Thunderjaw så ut i Horizon: Zero Dawn i pre-alpha.

Kort sagt, det er altfor tidlig å si om Grand Theft Auto VI ser bra ut eller dårlig, og det er flott å se en hel bransje stå opp for hverandre på denne måten.