Utviklere visste ikke at Google skulle legge ned Stadia

HQ

Google Stadia går offisielt mot slutten, og spesielt Phil Harrison fikk for noen år siden mye kritikk da de uten forvarsel og med umiddelbar virkning bestemte seg for å stenge alle eksklusive spillstudioer som jobbet med Stadia - uten å advare sine ansatte. Faktisk hadde han noen uker i forveien forsikret dem om at det ikke ville skje.

Nylig ble det avslørt at Stadia legges ned for godt i januar, men de avsto igjen fra å advare de det berører. Deres partnere i spillindustrien fortsatte dermed å jobbe med spillene sine for tjenesten inntil den offisielle kunngjøringen kom.

Flere utviklere meddeler på Twitter at de har titler på gang for Stadia, som i noen tilfeller vil bli sluppet veldig snart, men hva som vil skje med den saken er uklart og Google har nok en gang slurvet med informasjonen.