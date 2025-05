Uzi blir den andre League of Legends Hall of Legends-innlemmede

HQ

Riot Games kunngjorde i fjor at de startet opp et hall of fame-lignende system for konkurransedyktig League of Legends, med dette som et sted å dokumentere og udødeliggjøre de beste av de beste i esport. Det er kjent som Hall of Legends, og ikke overraskende endte den første innlemmede med å være Lee "Faker" Sang-hyeok for sin historiske, uovertrufne og pågående karriere. Nå er den andre innlemmede blitt kunngjort.

I 2025 er det Kinas Jian "Uzi" Zihao som skal innlemmes. Uzi har også hatt en veldig historisk og langvarig karriere, som strekker seg i rundt et tiår og sist kom til en slutt i desember 2023. I løpet av den tiden har han vunnet verdensmesterskap, vist seg å være en av de sterkeste mekaniske spillerne i verden, og sikret seg en rekke individuelle rekorder og trofeer, noe som gjør ham til en av de aller beste rundt.

Når vi snakker om Uzi og hans meritter, legger Riot til: "Uzi ble hyllet som en av de største bot-laners i League of Legends historie, og elektrifiserte fansen med sin mekaniske presisjon og fryktløse spill. Han steg gjennom LPL med Royal Club og dominerte senere med Royal Never Give Up (RNG), og hjalp til med å omdefinere pro-scenens grenser. Uzis voldsomme konkurranseinstinkt og dype kontakt med fansen var avgjørende for å bringe e-sport inn i mainstream i Kina. Hans enestående prestasjoner i VM-finalene i 2013 og 2014 - og hans kronende prestasjoner i 2018 - sementerte arven hans som et globalt ikon."

Uzi vil offisielt bli lagt til på Hall of Legends den 27. mai, og for å markere dette har Riot gått sammen med Mercedes for å lage en spesialtilpasset G-Klasse som vil være en "stødig følgesvenn, som alltid minner ham om hans store prestasjoner", som Mercedes-Benz AGs kommunikasjons- og markedssjef, Bettina Fetzer, forklarer det.