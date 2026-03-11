V-Bucks blir dyrere ettersom "kostnadene for Fortnite har gått mye opp"

HQ

Dårlige nyheter, Fortnite spillere. Kostnaden for å legge til nye skins og kosmetikk i samlingen din går opp. Epic Games har kunngjort en prisøkning for V-Bucks alt fordi "kostnadene ved å kjøre Fortnite har gått opp mye, og vi hever prisene for å hjelpe til med å betale regningene."

Satt til å skje fra 19. mars, måten prisene endres på, er i hovedsak ved å redusere mengden V-Bucks du får per pakke, med et fall på 20% for det billigste alternativet og rundt 7.5% for de dyrere pakkene. Epic oppgir at prisen per 50 V-Bucks nesten har doblet seg fra omtrent $ 0.50 til $ 0.99, men frykt ikke, da dette ikke betyr at prisene per pakke er doblet.

Snarere kan du se hvordan prisene per pakke endres nedenfor.



$ 8.99 Pack - var 1,000 V-Bucks og nå 800 V-Bucks



22,99 dollar-pakke - var 2 800 V-Bucks og nå 2 400 V-Bucks



$ 36.99 Pack - var 5,000 V-Bucks og nå 4,500 V-Bucks



89,99 $ Pakke - var 13 500 V-dollar og nå 12 500 V-dollar



Til Epics fordel vil denne kostnadsøkningen faktisk ikke gjøre det mer utfordrende å få tak i et Battle Pass, ettersom prisen på et Battle Pass blir droppet fra 1,000 V-Bucks til 800 V-Bucks, noe som betyr at det billigste passet fortsatt vil tillate deg å få tak i pakken. Hver av musikk- og Lego-passene vil også falle til 1,200 V-Bucks fra 1,400 V-Bucks. Fangsten er at du nå også vil tjene mindre V-Bucks per pass, med OG-utgaven som nå belønner 800 (ned fra 1,000) V-Bucks. Ellers vil Fortnite Crew også belønne færre V-Bucks, også ned til 800 fra 1,000.