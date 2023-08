V5.2 av Battlefield 2042 er nå her og spillet er "ferdig".

HQ

Dice lanserte Battlefield 2042 alt, alt for tidlig og burde ha jobbet med spillet i minst et halvt år til før de lot det komme i hyllene, det tror vi ikke en eneste spiller er uenig i, ikke i dag. Men etter nesten to år med stadige oppdateringer ser det endelig ut til å være fullt funksjonelt og ferdig, sier utviklerne som nå sist krymper kartet, Hourglass. Etter dette kunngjør Dice at de nå har oppfylt sine forpliktelser og holdt sitt løfte, noe du kan lese mer om nedenfor.

Sitat fra Dice-blogginnlegget:

"Med denne utgivelsen har vi oppfylt løftet vi ga dere under fjorårets oppkjøring til lanseringen av Season 1: Zero Hour - vi har nå omarbeidet alle lanseringskartene våre. Vi vil gjerne takke dere for tilbakemeldingene dere har gitt oss, men også for tålmodigheten dere har vist oss i arbeidet med å lansere disse forbedringene. Fortell oss hvordan timeglasset føles!

Vi er også i ferd med å fullføre arbeidet med å rulle ut det siste settet med All-Out Warfare-tilbehør til SMG-er, LMG-er og Sidearm Vault Weapons. Du vil også finne flere justeringer av disse våpnene for å sikre at spillingen og allsidigheten deres samsvarer med All-Out Warfare. Fortell oss hva du synes om disse endringene, så gjør vi justeringer om nødvendig.

I forbindelse med sesong 5: New Dawn gjorde vi også den første utgaven av forbedringene i Squad Management tilgjengelig for dere. Dere fortalte oss imidlertid at denne funksjonen ikke føltes komplett uten "spark og lås"-funksjonalitet, ettersom den ikke ga lederne full kontroll over troppen. Uansett hvorfor vi i utgangspunktet ikke inkluderte disse alternativene, har dere fortalt oss at denne funksjonaliteten er avgjørende for troppsstyringsopplevelsen, så vi legger til begge disse funksjonene."