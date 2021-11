Vaas fra Far Cry 3 inntar Far Cry 6 neste uke

HQ

En av fordelene med at Ubisoft fokuserer noe voldsomt på å støtte spillene sine med mer innhold etter lansering er at det vanligvis ikke tar lang tid før vi får noe nytt å gjøre selv i store spill. Dette gjelder selvsagt også Far Cry 6.

Michael Mando, som de fleste kjenner som Nacho Varga i Breaking Bad/Better Call Saul og Vaas Montenegro i Far Cry 3, har æren av å kunngjøre at Far Cry 6 sin Vaas: Insanity-utvidelse blir tilgjengelig den 16. november. Som kjent vil denne la oss være Vaas i en roguelite-modus hvor vi skal bli bedre kjent med den spinnville karen og bakgrunnshistorien hans. Deretter skal Pagan Min og Joseph Seed fra henholdsvis Far Cry 4 og Far Cry 5 få noe lignende i starten av neste år.