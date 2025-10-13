Vacherot seirer i fetterduell i Shanghai: fra 204. til 40. plass i verden

HQ

Den uforglemmelige Shanghai Masters-finalen, duellen mellom fetterne Valentin Vacherot og Arthur Rinderknech, endte med nok et comeback fra Vacherot, den lavest rangerte spilleren som noensinne har vunnet en ATP Masters 1000 i den åpne æraen (siden 1990): Han var nr. 204 på verdensrankingen og kvalifiserte seg så vidt (han kom ikke engang med i den endelige spilleroppstillingen før noen dager før turneringen startet, da andre spillere trakk seg).

Etter å ha slått toppspillere som Holger Rune og Novak Djokovic, kom den 26 år gamle monegaskeren fra ett sett bak og overrasket sin eldre, franske fetter, som også var høyere rangert (nr. 56 i verden). Vacherot forbedret seg i andre og tredje sett, mens Rinderknech bukket under for presset og forventningene som følger av å være favoritt... og i tillegg spille mot sin fetter, foran hele familiene deres.

Vacherot skyter fra 204 til 40 på ATP-rankingen, og har nå vunnet omtrent dobbelt så mye premiepenger på to uker i Shanghai som i løpet av de foregående fire årene av karrieren. Rinderknech hopper fra 56 til 28 etter å ha vært i finalen (hans andre finale noensinne, etter andreplassen i ATP 250 i Adelaide i 2022).