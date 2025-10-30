Vacherot slår Alcaraz' bøddel i Paris og er klar for kvartfinalen

HQ

En dag etter å ha slått fetteren Arthur Rinderknech igjen, fortsatte Valentin Vacherot å forlenge rekken sin i Masters 1000 (han vant den forrige i Shanghai) ved å slå Cameron Norrie i strake sett, 6(4)-7, 4-6.

Norrie hadde klart å slå Carlos Alcaraz i første runde, et overraskende nederlag som ga sesongavslutningen ekstra krydder i kampen om å bli nr. 1 i verden på slutten av året, men klarte ikke med sesongens gjennombrudd, som hoppet fra nr. 204 til nr. 40 i verden, og vil fortsette å klatre på ATP-rankingen som (minst) kvartfinalist i Paris Masters.

Kvartfinalistene i Paris Masters 2025:

Vacherot ble den første kvartfinalisten i turneringen i Paris, og hans rival blir Daniel Altmaier eller Felix Auger-Aliassime. Vacherot er i øvre halvdel av tabellen, noe som betyr at hans potensielle semifinalemotstandere er Lorenzo Sonego/Daniil Medvedev eller Davidovich Fokina/Alexander Zverev.

På den andre siden forventes det at Sinner vil klatre hele veien til finalen ... noe som vil la ham gjenerobre verdensmestertittelen fra Alcaraz.