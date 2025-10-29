Valentin Vacherot utvider dominansen over Rinderknech og når tredje runde i Paris

HQ

Valentin Vacherot har slått sin fetter Arthur Rinderknech og vant i andre runde (32.-delsfinalen) i Paris Masters. Igjen måtte Vacherot komme bakfra, etter at det første settet endte 11-9 i tiebreak, men den 26 år gamle monegaskeren dominerte og vant 6-3, 6-4 i de påfølgende settene.

Det er en reprise fra Shanghai Masters-finalen, der de to spillerne slo rivaler med en mye høyere rangering, og det var til slutt Vacherot som stakk av med seieren og hoppet fra 204. til 40. plass på verdensrankingen.

Vacherot utvider sin ubeseirede statistikk i Masters 1000-turneringer og møter Cameron Norrie i tredje runde i morgen, etter at Carlos Alcaraz tapte i går. Hans neste rival etter Norrie blir Felix Auger-Aliassime eller Daniel Altmaier. På sin side av tabellen ble en annen favoritt, Casper Ruud, slått i dag, noe som kan hjelpe Vacherot i kampen om en ny tittel... med Jannik Sinner fortsatt som favoritt.