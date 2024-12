Vaiana 2 hadde den beste norske åpningshelgen i 2024

HQ

Tidligere i dag skrev vi om at Moana 2, eller Vaiana 2 her til lands, hadde en veldig bra åpningshelg globalt, men det viser seg at vi i Norge er enda større fans.

For Disney avslører i en pressemelding at over 100,000 personer så Vaiana 2 på kino i helgen, noe som betyr at den hadde 2024s beste åpningshelg her til lands. Dermed slo den giganter som Deadpool & Wolverine, Innsiden Ut 2 og Dune 2. Nå gjenstår det bare å se om den klarer å beholde førsteplassen ut år eller om filmer som Sonic the Hedgehog 3, Mufasa: Løvenes Konge eller Kraven the Hunter overgår det.

Så du Vaiana 2 i helgen? Hva synes du eventuelt?