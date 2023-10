Valgene dine er viktige i Robocop: Rogue City

HQ

Teyon og Nacon fortsetter å bygge hype for det kommende Robocop: Rogue City, som lanseres i begynnelsen av november etter to forsinkelser. Nylig fikk vi en bedre titt på denne futuristiske og svært dystopiske versjonen av Detroit, og i dag får vi se en video med navnet Choices Matter.

Denne gangen handler det om at Robocop er en politimann som må løse forbrytelser, ikke bare skyte skurker. Som et resultat er det en del RPG-inspirert gameplay i dette eventyret, og det er det denne nye videoen handler om, da det viser seg at det du sier og gjør vil påvirke historien. Det er til og med et ferdighetstre involvert, som forhåpentligvis vil hjelpe deg å leve opp til Robocops viktigste direktiver; "Serve the public trust. Beskytt de uskyldige. Oppretthold loven."

Robocop: Rogue City lanseres 22. november til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X.