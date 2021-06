Valheim endrer fremtidsplanene som følge av suksessen

Svenskene i Iron Gate var tidlig ute med å legge ut planene de hadde for Valheim etter at spillet kom til Early Access, men etter en rekke vage kommentarer bekrefter de nå at planene må endres.

Utviklerne skriver på den offisielle bloggen at Valheim ikke vil få fire utvidelser før 2022 likevel. Ikke akkurat overraskende når de i samme slengen gjør det klart at "Hearth and Home" først vil lanseres en gang i tredje kvartal, altså mellom den 1. juli og 31. august. Den gode nyheten er at de endelig kan avsløre litt mer om hva denne vil inneholde, for vi får vite at den blant annet vil by på nye typer tak og vinduer, nytt kjøkkenutstyr, endringer av mat-systemet slik at det for eksempel fremheves hva som forbedrer helse eller utholdenhet, flere oppskrifter og muligheten til å plante løk.

Kanskje får du enda mer informasjon i morgen, for utviklerne vil ha en Ask Me Anything-tråd på Reddit fra klokken 14.