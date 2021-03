Valheim feirer 6 millioner med hint til stor oppdatering

Du ser på Annonser

Seksten dager har gått siden gjengen i Iron Gate feiret at Valheim hadde blitt lastet ned over fem millioner ganger bare en uke etter å ha gått forbi fire millioner, så det er tydelig at spillets fantastiske salgskurve forståelig nok har stagnert litt. Ikke at det betyr vikingspillet slutter å imponere.

For nå forteller svenskene på Steam at Valheim har passert seks millioner solgte eksemplarer. I tillegg fortsetter de med noe som helt klart vil pirre interessen og nysgjerrigheten til mange vikinger.

Dette bildet er nemlig et hint til Valheim sin første, store utvidelse: Hearth and Home. Vi får fortsatte ikke vite når den kommer eller akkurat hva den skal inneholde, men utviklerne sier i alle fall at arbeidet på den endelig er i full gang etter å ha fokusert på testing og bugfiksing frem til nå. Men hva er det bildet hinter til? Ved første øyekast kan det se ut som en ravn, men de skarpe kantene og utvidelsens fokus på bygging får meg til å tro det er en trefigur vi skal kunne lage eller dekorasjonen på en ny type bygning. Tiden vil vise hvor feil jeg tar.