Valheim har blitt lastet ned over 5 millioner ganger

Det tok bare åtte dager for Iron Gate sitt Valheim å bli lastet ned en million ganger, tolv dager å seile forbi to millioner, sytten dager å erobre tre millioner og tjueto dager å bli invadert av fire millioner vikinger, så jeg forventet nesten at vi ville få høre om enda en million på mandag. Jeg var i alle fall ikke langt unna.

De svenske utviklerne bekrefter at Valheim nå har passert fem millioner nedlastninger i Early Access, og i samme slengen blitt det trettiniende best anmeldte spillet på Steam.

Bare for moro skyld kan vi jo nevne at dette betyr at det meget populære spillet har en million nedlastninger per utvikler, så forhåpentligvis blir det ikke noe problem å leve opp til de høye ambisjonene nå som de både har penger og ros å bygge videre på.