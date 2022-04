Valheim har solgt over 10 millioner eksemplarer

HQ

Svenskene i Iron Gate ble raskt en stor snakkis takket være Valheim sin enorme suksess i fjor. Det tok bare litt over måned for spillet å ha blitt lasted ned over 6 millioner ganger, men det forsvant litt fra mediebildet etter at Hearth & Home-utvidelsen kom ut forrige høst. Ikke at det betyr spillet har forsvunnet helt fra radaren til folk.

Iron Gate forteller nemlig at Valheim nå har blitt kjøpt av over 10 millioner spillere. Samtidig benytter de anledningen til å gjenta at arbeidet med den kommende Mistlands-utvidelsen som blant annet skal gi oss et helt nytt område og nye våpen fortsatt går bra, så forhåpentligvis fortsetter salgstallene å øke.