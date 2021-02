Valheim vokser i forrykende fart på Steam

Du ser på Annonser

Forrige onsdag fortalte Iron Gate at over en million personer hadde kjøpt Valheim den første uken, men som forventet har ikke akkurat spillet blitt mindre populært siden den gang.

I dag, bare fire dager etter millionfeiringen, kan svenskene avsløre at Valheim allerede har passert to millioner solgte eksemplarer på Steam, samt bekrefte at de stadig setter rekorder for antall spillere aktivie på en gang. Akkurat nå er rekorden til overlevelsesspillet på over 380,000 personer samtidig, men du kan være relativt trygg på at det vil passere en halv million før neste mandag med denne veksten.