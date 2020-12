Valkyria Chronicles 4 og Journey to the Savage Planet inntar Stadia

Du ser på Annonser

Selv om Stadia i starten ikke akkurat hadde mange titler å skryte av, har biblioteket hatt massiv vekst siden lanseringen i november 2019. Store lanseringer som Cyberpunk 2077 og Immortals: Fenyx Rising er også tilstede på plattformen, og den har til og med egne eksklusiver som Super Bomberman R Online. Nå har det blitt avslørt at også Valkyria Chronicles 4 og Journey to the Savage Planet kommer snart.

Utgaven av Journey to the Savage Planet som kommer til Stadia er faktisk eksklusiv til plattformen. The Employee of the Month Edition, som den heter, inkluderer "Hot Garbage"-utvidelsen og kommer med en forbedret fotomodus. Denne utgaven vil også kjøre i 60fps og inkluderer nye visuelle forbedringer og oppdateringer. For fans av spillet ser dette ut til å være den beste utgaven, men vi tror ikke denne akkurat er noen "system seller" likevel.

Valkyra Chronicles 4 er også en solid tilføyelse til biblioteket. Ta gjerne en titt på Ingars anmeldelse hvor han ga det 8 av 10.

Vi vet ikke nøyaktig når disse kommer, annet enn at de kommer snart.