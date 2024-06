Valorant Challengers EMEA vil bruke et tretrinnsformat neste år

HQ

Riot Games har avslørt at Valorant Challengers -scenen i EMEA-regionen vil få litt av en endring på vei inn i 2025-sesongen. Turneringen vil gå over til et tretrinnsformat, der hvert trinn har to deler; en ordinær sesongdel og en helt ny turnering der de beste lagene vil møte hverandre.

Denne strukturendringen tar sikte på å gi spillerne flere muligheter til å finpusse ferdighetene sine og også vise frem talentene sine, samtidig som de tjener poeng som nå vil avgjøre hvordan Ascension -turneringen og de deltakende lagene for dette arrangementet blir bestemt - med Ascension er måten et Challengers -lag går videre til Champions Tour.

Ellers har Riot bekreftet at Italia og Portugal vil bli med i Challengers Spain -kretsen fremover for å muliggjøre en bedre fordeling av regioner og talent over hele EMEA. Dette vil også bety at plassene i Challengers Spain ligaen vil bli arrangert litt annerledes for de regionale ligaene under Challengers, med fire lag fra Spain: Rising som kvalifiserer seg, ett fra Italy: Rinascimento, ett fra Portugal: Tempest, ett wildcard-spor og ett fra å vinne en kvalifiseringsturnering.

Riot legger til at mange av disse kvalifiseringsturneringene vil starte senere i år, med den første 25. september og den siste en gang i november.