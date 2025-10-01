Gamereactor

Valorant Champions 2025: Her er de fire gjenværende lagene og når finalen spilles

Den fremste turneringen i Valorant Champions Tour avsluttes denne helgen.

HQ

Det er snart på tide å vinke farvel til Valorant Champions Tour for en ny sesong, ettersom den fremste Champions -turneringen avsluttes den kommende helgen. Det er fire kamper igjen å spille, hvorav to på fredag, en på lørdag og en på søndag, hvor sistnevnte kårer 2025-vinneren.

Med handlingen som skal skje mellom 3. og 5. oktober, alt på Accor Arena i Paris, her er de fire gjenværende lagene og hvordan de har blitt arrangert i de siste delene av sluttspillbraketten.

Kamper 3. oktober:


  • Øvre brakettfinale - Fnatic vs. NRG

  • Semifinale i nedre brakett - DRX vs. Paper Rex

Kamp den 4. oktober:


  • Nedre brakettfinale - Taper av Fnatic / NRG vs. Vinner av DRX / Paper Rex

Kamp den 5. oktober:


  • Grand Final - Vinneren av Fnatic/NRG vs. Vinneren av Lower Bracket Final

Vinneren av turneringen vil dra hjem med $ 1 million i premiepenger, mens andreplassen i stedet vil sikre $ 400,000 XNUMX for deres imponerende innsats.

Valorant

