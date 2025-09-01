Valorant Champions 2025: Her er gruppene og når turneringen begynner

HQ

De siste regionale turneringene for sesongen 2025 Valorant Champions Tour er avsluttet. Ettersom disse turneringene nå er ferdigspilt, vet vi hvilke lag som deltar på Champions 2025, og hvordan de respektive gruppene er satt sammen.

Gruppespillet starter 12. september og varer frem til 22. september, og hvordan gruppene er satt sammen, kan du se i de fire gruppene nedenfor.

Gruppe A:



Paper Rex



GiantX



Sentinels



XLG Esports



Gruppe B:



Bilibili Gaming



Rex Regum Qeon



Fnatic



MiBR



Gruppe C:



Team Liquid



NRG



EDward Gaming



DRX



Gruppe D



G2 Esports



Dragon Ranger Gaming



T1



Team Heretics



Fra hver gruppe vil de to beste lagene gå videre til sluttspillet, mens de to dårligste blir eliminert. Sluttspillet starter 25. september og varer frem til 5. oktober, og vinneren kan vinne en million dollar. Gruppespillet og størstedelen av sluttspillet vil også finne sted som Les Arenes i Evry-Courcouronnes, og de fire siste kampene vil finne sted på Accor Arena i Paris.

Hvem tror du er favoritt til å vinne Champions 2025?