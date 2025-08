Valorant Champions 2026 skal arrangeres i Shanghai

HQ

I fjor tok en av de mange internasjonale Valorant Champions Tour -arrangementene til den kinesiske metropolen Shanghai for å være vertskap for et Masters-nivå-arrangement. Dette var tydeligvis en stor suksess for alle involverte parter, ettersom Riot Games nå avslører vertsstedet for det fremste Champions 2026-arrangementet vil faktisk også være Shanghai.

Etter at arrangementet skjedde i Seoul, Sør-Korea i 2024 og Paris, Frankrike i år, vil Shanghai være vertsbyen for 2026-turneringen. Ingen datoer er bekreftet for øyeblikket, og vi kjenner heller ikke vertsstedet, men vi vet i det minste hvilket land og hvilken by det store arrangementet vil besøke.

Riot forklarer: "Valorant Champions 2026 i Shanghai blir mer enn bare siste stopp på en global turné. Det blir fortsettelsen på en historie som startet i fjor, da VCT CN ble lansert og vant et verdensmesterskap i samme sesong. Tilskuerne fylte arenaene, gatene i byen ble opplyst av Valorant, og Shanghai ble forvandlet til en levende feiring av spillet.

"Nå gjør vi oss klare til å bringe verden tilbake. Champions 2026 vil levere konkurranse på høyeste nivå Valorant samtidig som vi nok en gang setter søkelyset på lidenskapen til VCT CNs hjemmepublikum. Dette er fansen som samlet seg bak hjembyhelter som Edward Gaming, Wolves og andre stigende lag.

Etter Shanghai 2026 vil 2027-arrangementet dra til Amerika, selv om vi ennå ikke vet om dette vil være Nord- eller Sør-Amerika.