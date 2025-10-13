Valorant Champions Tour Ascension EMEA 2025: Fullstendig program og kvalifiserte lag

HQ

Selv om Valorant Champions Tour -sesongen for 2025 i realiteten er over, ettersom Champions ble avsluttet for noen uker siden, er det noen ekstra prosedyrer som finner sted, mest for å sikre at 2026-sesongen er klar til å gå når det nye året begynner.

For dette formål vil den kommende helgen se Ascension EMEA 2025 -arrangementet skje, hvor åtte lag vil forsøke å sikre seg en av to plasser i toppdivisjonen VCT-scenen. Det vil være et komplett LAN-arrangement som finner sted på Riot Games Arena i Berlin, og når det gjelder de åtte konkurrerende lagene, kan du se denne informasjonen nedenfor.

Ascension EMEA 2025 kvalifiserte lag:



ULF Esports



BBL PCIFIC



Twisted Minds



Enterprise Esports



Obligatorisk



Joblife



DNSTY



FOKUS



Formatet som brukes er en dobbel eliminasjonsbracket der hver kamp er best av tre. I hovedsak har hvert lag to liv i denne turneringen, hvor de vil bli eliminert hvis de taper en annen kamp. Tidsplanen ser slik ut.



18. oktober: Gruppespill dag 1 - to Bo3-kamper (gruppe A)



19. oktober: Gruppespill dag 2 - to Bo3-kamper (gruppe B)



20. oktober: Gruppespill dag 3 - to Bo3-kamper (taperne i begge grupper)



21. oktober: Dag 4 i gruppespillet - to Bo3-kamper (vinnerne av begge gruppene)



22. oktober: Dag 5 i gruppespillet - to Bo3-kamper (avgjørende kamper i begge grupper)



23.-24. oktober Mørke dager



25. oktober: Første oppstigningskamp - én Bo5



26. oktober Andre oppstigningskamp - én Bo5



Hver dag begynner kl. 16:00 BST/17:00 CEST, og selv om det ikke vil være live-publikum på gruppedelen, er vi lovet en "helt ny, morsom og intim sendingsmetode som vi tror du vil elske." Det vil være fans til stede på de to siste showdagene.

Hvem tror du blir forfremmet til VCT?