Valorant Champions Tour EMEA etappe 2-finalen arrangeres i Barcelona

Riot Games er klar til å skrive historie denne sommeren. For første gang noensinne vil et Valorant Champions Tour EMEA stort arenaarrangement skje utenfor Berlin, Tyskland, da Stage 2-finalene er satt til å finne sted i Barcelona, Spania.

Arrangementet er planlagt mellom 28. og 30. august, og vil finne sted på Olimpic Arena i byen, der de beste EMEA-lagene vil være til stede og ønsker å løfte et trofé og sikre seg en plass på kommende internasjonale arrangementer som er planlagt kort tid etter.

Riot bemerker at noen fans kanskje husker at det tidligere var planlagt at dette skulle skje, men i den spanske hovedstaden Madrid. Årsaken til skiftet til Barcelona er ikke nevnt, selv om Valorant -produsenten la til: "Vi blir i Spania og bringer hele Valorant -opplevelsen til fans over hele landet og utover."

Vi forventer mer informasjon om arrangementet snart, inkludert fullstendig program og billettinformasjon.