Valorant Champions Tour: Her er de fire siste i EMEA League Stage 2

Det er på tide å avslutte årets andre Stage i Valorant Champions Tour's EMEA-divisjon. Turneringen er allerede i sluttfasen, ettersom det for øyeblikket bare er fire lag igjen i strid, med disse fire troppene som skal kjempe om det i løpet av helgen i et forsøk på å vinne noen premiepenger, men enda viktigere å også slå en billett til Champions.

Totalt vil to Champions -spilleautomater bli tilbudt, utdelt til vinneren og nummer to, noe som betyr at det er av største betydning å sikre seg en plass i finalen. Premiepengene på 100 000 dollar for å vinne er også et fint kirsebær på toppen.

Når det gjelder hvordan de gjenværende kampene arrangeres, er den øvre brakettfinalen satt, som vil se BBL Esports og Team Liquid mot hverandre, med vinneren som sikrer en stor finaleplass. Taperen faller inn i den nedre brakettfinalen, hvor de vil ta på seieren av GiantX versus Natus Vincere.

Av disse fire lagene er det bare BBL Esports og Team Liquid som har et ekstra liv, ettersom alle som havner i nedre halvdel (eller i finalen per definisjon) risikerer å bli slått ut, noe som betyr at hver kamp er avgjørende på dette stadiet av turneringen.

To kamper spilles i morgen, før finalen i den nedre bracket på lørdag og den store finalen på søndag, som alle spilles på Riot Games Arena i Berlin, Tyskland.