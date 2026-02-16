Valorant Champions Tour Masters Santiago: De 12 kvalifiserte lagene er klare

HQ

Braketten og de kvalifiserte lagene til årets første store internasjonale Valorant -turnering er låst. Valorant Champions Tour Masters Santiago-turneringen begynner i slutten av måneden 28. februar, og vil se 12 av de beste lagene fra hele verden strømme til Chile for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar og et trofé også. Når dette er sagt, er de 12 kvalifiserte lagene som følger.

EMEA:



BBL Esports



Gentle Mates



Team Liquid



Amerika:



Furia



G2 Esports



NRG



Kina:



Alle spillere



XI LAI Gaming



Edward Gaming



Pacific



Nongshim Redforce



T1



Paper Rex



Ellers har braketten for arrangementet blitt satt (og delt i det som ser ut til å være et bilde tatt på noens telefon ...), noe som betyr at vi vet åpningskampene for turneringen og likeledes hvordan resten av arrangementet kan bli seedet. Se hele braketten nedenfor, samt de første kampene.



Gentle Mates vs. Edward Gaming



T1 vs. Team Liquid



G2 Esports vs. Paper Rex



XI LAI Gaming vs. NRG



Hvem tror du kommer til å gå hele veien i Masters Santiago?