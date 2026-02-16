esports
Valorant
Valorant Champions Tour Masters Santiago: De 12 kvalifiserte lagene er klare
Det er klart for turneringen som begynner i slutten av februar.
HQ
Braketten og de kvalifiserte lagene til årets første store internasjonale Valorant -turnering er låst. Valorant Champions Tour Masters Santiago-turneringen begynner i slutten av måneden 28. februar, og vil se 12 av de beste lagene fra hele verden strømme til Chile for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar og et trofé også. Når dette er sagt, er de 12 kvalifiserte lagene som følger.
EMEA:
- BBL Esports
- Gentle Mates
- Team Liquid
Amerika:
- Furia
- G2 Esports
- NRG
Kina:
- Alle spillere
- XI LAI Gaming
- Edward Gaming
Pacific
- Nongshim Redforce
- T1
- Paper Rex
Ellers har braketten for arrangementet blitt satt (og delt i det som ser ut til å være et bilde tatt på noens telefon ...), noe som betyr at vi vet åpningskampene for turneringen og likeledes hvordan resten av arrangementet kan bli seedet. Se hele braketten nedenfor, samt de første kampene.
- Gentle Mates vs. Edward Gaming
- T1 vs. Team Liquid
- G2 Esports vs. Paper Rex
- XI LAI Gaming vs. NRG
Hvem tror du kommer til å gå hele veien i Masters Santiago?