Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
Valorant

Valorant Champions Tour Masters Santiago: De 12 kvalifiserte lagene er klare

Det er klart for turneringen som begynner i slutten av februar.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Braketten og de kvalifiserte lagene til årets første store internasjonale Valorant -turnering er låst. Valorant Champions Tour Masters Santiago-turneringen begynner i slutten av måneden 28. februar, og vil se 12 av de beste lagene fra hele verden strømme til Chile for å kjempe om en premiepott på 1 million dollar og et trofé også. Når dette er sagt, er de 12 kvalifiserte lagene som følger.

EMEA:


  • BBL Esports

  • Gentle Mates

  • Team Liquid

Amerika:


  • Furia

  • G2 Esports

  • NRG

Kina:


  • Alle spillere

  • XI LAI Gaming

  • Edward Gaming

Pacific


  • Nongshim Redforce

  • T1

  • Paper Rex

Ellers har braketten for arrangementet blitt satt (og delt i det som ser ut til å være et bilde tatt på noens telefon ...), noe som betyr at vi vet åpningskampene for turneringen og likeledes hvordan resten av arrangementet kan bli seedet. Se hele braketten nedenfor, samt de første kampene.


  • Gentle Mates vs. Edward Gaming

  • T1 vs. Team Liquid

  • G2 Esports vs. Paper Rex

  • XI LAI Gaming vs. NRG

Hvem tror du kommer til å gå hele veien i Masters Santiago?

Valorant

Relaterte tekster

0
ValorantScore

Valorant
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Med Valorant forsøker Riot Games å ta opp kampen mot både CS:GO og Overwatch, men spillet mangler det lille ekstra ved lansering for å sikre seieren.



Loading next content