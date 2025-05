Valorant er nå en Emmy-vinner

HQ

Riot Games har begynt sin innsats for å bli kåret til en EGOT-vinner. Spillutvikleren er nå mottaker av et Emmy -trofé, da Valorant Champions Tour under det nylige Sports Emmys -showet tok hjem en pris for Outstanding Esports Championship Coverage.

Prisen ble gitt spesielt for EDward Gaming vs. Team Heretics -kampen som utgjorde 2024 Valorant Champions Grand Final. Den slo også ut noen store navn, da den ble stablet opp mot 2024 Call of Duty League Championship Weekend, Dota 2 Championships, IEM Cologne 2024, og League of Legends Worlds 2024 Final også.

Spørsmålet er nå hvordan Riot har tenkt å få tak i en Oscar, en Grammy og en Tony... men med forestillinger med produksjon og lydspor av Arcanes kvalitet, virker de to første ikke helt uaktuelle.